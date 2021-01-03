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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 60 بؤرة لتفشي «إنفلونزا الطيور» في فرنسا

الأحد 03/يناير/2021 - 03:13 م
بؤرة انفلونزا الطيور
بؤرة انفلونزا الطيور
وكالات
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رصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور في الأول من يناير، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة بـ40 بؤرة في غضون أيام، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الاحد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وأفاد التقرير الأخير، الذي نشر في 29 ديسمبر، بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا.

وأشارت الوزارة أيضا إلى تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائيا، وفقا لمرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية.

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