ارتفاع منكوبي الفيضانات في جوهور الماليزية لـ6248

ارتفع عدد منكوبي الفيضانات في ولاية جوهور جنوب ماليزيا، اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و248 شخصا من 1628 عائلة ماليزية، مقارنة بـ5 آلاف و818 شخصا من 1540 عائلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بـ 7 أحياء في الولاية.وأفاد مسؤول في لجنة الصحة العامة والبيئة التابعة لولاية جوهور وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية عبر نسختها باللغة الانجليزية بأن منطقة جوهور بهارو سجلت الرقم الأعلى للضحايا بنحو 2452 شخصا، ثم منطقة كلوانج بنحو 1867 شخصا ثم منطقة كوتا تينجي ب 1125 شخصا.