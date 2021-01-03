«فايزر» تعرض توفير لقاح «كورونا» لفرق الرعاية الصحية في أفريقيا

عرضت شركتا فايزر وبيونتك، تزويد أفريقيا بـ50 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي أنتجتاه، وذلك لتطعيم العاملين على الرعاية الصحية في الفترة من مارس المقبل وحتى نهاية هذا العام، حسبما ذكرت رئاسة جنوب أفريقيا.وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، متحدثة باسم الاتحاد الأفريقي، ردا على أسئلة لوكالة «بلومبرج» للأنباء أنه مع ذلك، فإن التكلفة باهظة.ولا تعتزم شركة موديرنا تقديم أي إمدادات لأفريقيا، كما لا تعتزم أسترازينيكا تقديم إمدادات للقارة في عام 2021، وقد وجهت الاتحاد الأفريقي للتفاوض مع معهد أمصال الهند.ولم تبرم جنوب أفريقيا بعد اتفاقا مباشرا مع أحد الموردين لتأمين لقاحات لفيروس كورونا.وقالت الرئاسة الجنوب أفريقية، إن محادثات تجرى مع شركة جونسون آند جونسون، التي لم يحصل لقاحها على الموافقة بعد، وقالت إن جنوب أفريقيا تجري بشكل منفصل محادثات مع عدد من موردي اللقاحات بما في ذلك أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وفايزر.