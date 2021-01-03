ضبط عامل ونجله هاربين من حبل المشنقة في الغربية

نجح ضباط قطاع الأمن العام في ضبط هاربان بالإسكندرية محكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل بالغربية.وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بإشراف قطاع الأمن العام مفادها اختباء محكوم عليهما (عامل ونجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة).. والمطلوب التنفيذ عليهما في قضية "قتل" محكوم عليهما فيها بالإعدام.. بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن "الغربية، الإسكندرية" أسفرت عن ضبطهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.