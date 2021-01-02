بلاغ ضد مجهولين اختطفوا طفلًا فى قنا

تكثف الأجهزة الأمنية في قنا أعمالها للبحث عن طفل عمره 6 سنوات تم اختطافه من أمام منزله بعزبة هارون التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقيه بلاغًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد اختطاف مجهولين للطفل عبدالعاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط، داخل سيارة وفرو هاربين.وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرير الطفل وضبط الجناة، تحرر المحضر، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات