دقيقة حداد على روح وحيد حامد بمعرض «ثلاثة فى مرايا اللون»

شهد افتتاح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون"، مساء السبت، بجاليري ضي، وقوف الفنانين التشكيليين والإعلاميين المشاركين، دقيقة حداد على روح السيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا.تصدر افتتاح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" الفنان عزالدين نجيب، والدكتور طارق منصور، والإعلامي عبدالله يسرى، والناقد التشكيلي هشام قنديل.المعرض يضم ثلاثة معارض شخصية للفنانين مها عبدالكريم ورأفت أحمد وأسماء خوري.