قبلة على الهواء.. عاصي الحلاني يتصدر «جوجل» بتصريحاته

"بعشق مصر"



"قبلة على الهواء"



"أكثر شيء يعجبه في زوجته"



"الشيء الذي يغضب زوجته"



"عاصي الحلاني لأبلة فاهيتا: ربنا ياخدك"



"ينادي زوجته بكولا"



"معجبة كانت تريد أن تتزوج منه"



تصدر المطرب عاصي الحلاني تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، عقب ظهوره مع أبلة فاهيتا في برنامج "من الدوبلكس"، حيث تحدث عاصي الحلاني عن أشياء كثيرة.قال المطرب عاصي الحلاني، إنه يعشق مصر ويزورها كثيرا ولدية صداقات كثيرة بالمصريين، مضيفا: "اللى يشرب من نيلها لازم يرجعلها تانى"، وردا على سؤال كانت سألته أبله فاهيتا "بتحب الشغل مع شيرين أكثر أم مع الملكة أحلام"، رد "بحب العمل معهما دون تفريق".قال عاصي الحلاني إنه قام بتلحين أكثر من عشرين أغنية وقام بغناء عدد من الأغانى المتنوعة كما قام بغناء أغنية خاصة "لأبلة فاهيتا "والتى قامت بدورها بالرقص عليها وطلبت منه قبله على الهواء فقامت بتقبيله".سألت أبلة فاهيتا الفنان عاصي الحلاني عن الشيء الذى أعجبه فى زوجته، قائلا: "الشخص مهما كان جميلا وأخلاقه غير طيبة فلن يستطيع الإنسان العيش فأهم شيء فى الإنسان هو عقله وتفكيره معه".قال عاصي الحلاني إن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أنه يقوم برفع صوت التلفاز عندما يشاهده، وأن أسوأ هدية قامت زوجته بتقديمها له كان قميص واسع، مضيفا: أن زوجته لم تغضب على هدية أحضرها لها.سألت أبلة فاهيتا، المطرب اللبناني عاصي الحلاني: "مخوفتش انك اتجوزت اجمل واحدة في لبنان لأن الموضوع ده محتاج ثقة كبيرة في النفس، فرد عليها: طالما في حب متبادل وقناعة بين الطرفين مفيش حاجه تخوف، لترد عليه: "أنا المرحوم كان بيعانى من حلاوتى مر الشكوى"، وقال عاصى:"علشان كده مات انتى جبتيلوا مرض ربنا ياخدك ".قال عاصي الحلاني أنه يطلق على زوجته أسم "كولا"، وأنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لاتجيد الطبخ بشكل احترافي، وأنه لا يقوم بالغناء اثناء الاستحمام.قال عاصي الحلاني إن أغرب موقف حدث له من معجبة حيث كانت تريد أن تتزوجه، وقالت لزوجته أنها ستكون صديقة لها لدرجة أنها قالت لزوجته انها هي التي ستذهب معه إلى الحفلات وتبقى انتى داخل المنزل، مشيرا إلى أن أكثر شيئ كان يغضبة من ابنه هو أنه "زنان".