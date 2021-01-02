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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس باسيليوس الكبير

السبت 02/يناير/2021 - 12:50 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديس باسيليوس الكبير.

وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد في قيسارية الكبادوك سنة 329 م، التزم العزلة في قرية لعيلته.

وتابع: أنشأ في البُنطوس ديرين، أحدهما للرجال والآخر للنساء؛ وسن لهم قوانين شهيرة، ثم رُسم كاهنًا عام 370م.

متابعا: واستمرعائشًا كما كان في منسكه، مصليًا مبشرًا بالإنجيل وفوق ذلك كان يدير شئون الإيبارشية، لعجز أسقفها أوسابيوس، فاشتهر بسمو مداركه وحسن إدارته.

مضيفا: بعد وفاة الأسقف أوسابيوس، انتُخب باسيايوس خلفًا له على قيسارية، فأخذ يتفانى غيرة على الرعية. فأنشأ مأوى للمرضى والغرباء وفي أيام المجاعة بذل كل ما يملك في سبيل الفقراء والمحتاجين، حاضًا الأغنياء على مساعدتهم بيد سخية.

مختتما: وقد ترك هذا القديس العظيم، مؤلفات قيمة للكنيسة، منها النافور المعروف باسمه عند الكنيسة الشرقية ولا سيما اليونانية. وهو من ألمع علماء الكنيسة شرقًا وغربًا؛ وبعد حياة، ملأى بأعمال البر والصلاح والجهاد الحسن رقد بالرب في الأول من يناير سنة 379 م، وله من العمر إحدى وخمسون سنة.

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