البابا تواضروس ينعي رحيل تلميذ متى المسكين

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بخالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، في نياحة الأب الفاضل الراهب باسيليوس المقاري، كما يلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.وكان قد رحب بشيخوخة صالحة أمس الأب الراهب باسيليوس المقاري، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من سبعة وأربعين سنة وعمر تجاوز ستًا وثمانين سنة حيث ولد عام ١٩٣٤ وترهب عام ١٩٧٣.والراهب القمص باسيليوس المقاري قضى ما يقرب من أربعين عاما راهبا بدير أبو مقار برية شيهيت؛ بالإضافة إلى أنه كان ضمن آباء المدرسة اللاهوتية بدير أبو مقار بوادى النطرون.والراهب القمص"باسيليوس المقارى" له العديد من المقالات والدراسات الوثائقية التى تسهم فى الحفاظ على تعاليم الكنيسة القبطية ومنها مقال شهري في مجلة مرقس، والأحد، وهناك دراسات أكاديمية منها دراسات فى آباء الكنيسة، التدبير الإلهى فى تأسيس الكنيسة، والتدبير الإلهي في بنيان الكنيسة، السلطان الروحى والتقليد القانوني الكنسي في اختيار وإقامة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.