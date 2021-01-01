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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2000 جنيه.. فرص عمل جديدة بإحدى الشركات في الدقهلية

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:29 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تسويق الملابس بالدقهلية، براتب 2000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 مندوب مبيعات، على أن ألا يزيد عمره على 40 سنة، من الجنسين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0105690098، أو التوجه لمقر الشركة في شربين، برج المصلى، خلف المستشفى العام، الدقهلية.

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