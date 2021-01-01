براتب 2000 جنيه.. فرص عمل جديدة بإحدى الشركات في الدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تسويق الملابس بالدقهلية، براتب 2000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 مندوب مبيعات، على أن ألا يزيد عمره على 40 سنة، من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0105690098، أو التوجه لمقر الشركة في شربين، برج المصلى، خلف المستشفى العام، الدقهلية.