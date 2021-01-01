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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية توزع مساعدات إنسانية على القرى الأكثر احتياجًا (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:58 م
الداخلية
الداخلية
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"يوتيوب"، فيديو توضيحي لتوزيع البطاطين على المناطق الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومحافظات مصر.

"شكرًا يا ريس.. ربنا يحفظ مصر وشعبها".. هكذا عبر مجموعة من المواطنين، عن امتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته المستمرة للبسطاء وغير القادرين من خلال المبادرات الإنسانية التي يتبناها الرئيس.

وأوفدت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين ومواد غذائية" على المواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وتواصل وزارة الداخلية، توجيه المساعدات الإنسانية، من خلال مبادرة "كلنا واحد"، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين، على تحمل أعباء المعيشة.

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