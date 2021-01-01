أحمد حسن راؤول: سعيد بردود الفعل حول «باب الجمال»

قال الشاعر أحمد حسن راؤول، إنه سعيد بردود الفعل حول أغنية "باب الجمال"، والتي قدمها الكينج محمد منير منذ يومان، لافتا إلى أنه تلقى ردود أفعال قوية حول الأغنية.وأضاف راؤول لـ"الدستور"، أنه تلقى رسائل ومكالمات تهنئة من عدد كبير من الفنانين بينهم الشعراء تامر حسني وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة إضافة إلى الفنان أكرم حسني ورنا سماحة وآخرين.وأوضح راؤول أن الأغنية قام بتلحينها الملحن سامر أبو طالب، مشيرا إلى أن هناك تعاونا سيجمعهما قريبا، مؤكدا أنه تربي على أغنيات الكينج محمد منير وقام بدراسة روح الأغاني والاستماع لها جيدا حتى يقدم أغنية باب الجمال.