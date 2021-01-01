عاطل يطلق النار على محامٍ لحصوله على أحكام ضده





كان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول محامٍ مصابا بعدة طلقات بالظهر.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل متهم بإطلاق النار على محامٍ أثناء خروجه من مكتبه بمدينة السنبلاوين، بسبب حصول المحامي على أحكام ضده.وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة محمود عادل المحامي بطلقات نارية، كما تبين أن وراء الحادث عاطلا يدعى "محمد ن ال" وهرب عقب الحادث، وأن سبب الحادث هو حصول المحامي على عدة أحكام ضد المتهم نظرا لقيام المتهم بالانفصال عن زوجته وقامت برفع عدد من الدعاوى ضده، كما تبين قيام المتهم بالاتصال وتهديد المحامي بالانتقام منه نظير هذا القضايا.ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث، والذى تمكن من تحديد مكان اختبائه، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.