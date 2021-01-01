النمسا: القبض على 9 متهمين بأعمال شغب خلال احتفالات رأس السنة

ألقت قوات الشرطة النمساوية القبض على 9 أشخاص بتهمة الشغب وتدمير الممتلكات العامة خلال احتفال رأس السنة الميلادية بالعاصمة فيينا.وقال وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، في تصريحات اليوم الجمعة، إن "أعمال الشغب مرفوضة بشدة، وسيتم التصدي لها بكل قوة ولا مكان في البلاد للمجتمعات الموازية".وأضاف نيهمر: "ليس لدينا أي تسامح على الإطلاق مع مثل هذه الأعمال والجرائم التي وقعت ليلة رأس السنة في فيينا، هي علامة على موقف مناهض للديمقراطية ولقيم المجتمع النمساوي، وسوف تخسر المجتمعات الموازية في البلاد كل شيء".وأشار إلى أن إجراءات قانونية عاجلة تم اتخاذها ضد المتهمين، لافتا إلى أن "أي شخص لا يستطيع التماهي مع قيمنا الاجتماعية ويحاول تشويهها يجب أن يتوقع عواقب قانونية صارمة".وكان الشباب التسعة قد قاموا بأعمال تخريب واسعة وتحطيم ممتلكات والاعتداء على ضباط الشرطة خلال احتفالات رأس السنة.