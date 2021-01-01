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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك سلمان قبل القمة الخليجية

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:13 م
الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد
نيفين أشرف
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وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، رسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسلَّم الرسالة مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد الناصر، عصر اليوم، إلى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري.

ووجه الأمیر نواف الأحمد الجابر الصباح، عددًا من الرسائل الخطية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، كان آخرهم السلطان ھیثم بن طارق، سلطان عمان، وذلك بعد 3 رسائل مماثلة بعثهم الشيخ نواف الأحمد، إلى كل من؛ رئيس دولة الإمارات الشیخ خلیفة بن زاید بن سلطان آل نھیان، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي وقت سابق، أعرب أمیر الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة.

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