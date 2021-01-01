الأنبا بشارة يستقبل الشمامسة الإكليريكيين

استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك الإكليريكيين إسحق ثابت، وميلاد جميل، وذلك لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، والاطمئنان عليهم في دعوتهم الكهنوتية.كما استقبل نيافته أيضًا الأب يوحنا مرقص الكرملي، الذي حمل إلى الإيبارشية رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وأهداها إلى كنيسة ملكة السلام بالفكرية، وكنيسة السيدة العذراء بالبربا.كان برفقة نيافة الأنبا بشارة القمص جرجس بشرى، راعي كنيسة ملكة السلام بالفكرية.