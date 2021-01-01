تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

أصيب امرأة ورجلين في حادث طعن جماعي في منطقة حي العرب بلندن، عقب نصف ساعة من بداية العام الجديد.ونقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهم غير معروفة حتى الآن.واعتقلت الشرطة الفرنسية امرأة على صلة بالطعن الذي وقع في قسم من الشارع الذي يقيم فيه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، يبعد عنه 50 مترًا تقريبًا، وهو جزء مما يسمونه المثلث الذهبي المكون من حديقة هايد بارك وساحة ماربل أرتش، إضافة إلى شارع أكسفورد ستريت الشهير.كما أغلقت قوات الشرطة المنطقة، منذ مساء أمس حتى السادسة صباح اليوم الجمعة، ولم يصدر عنها بعد إلا البديهي من البيانات.وتشير التوقعات إلى أن الطاعنين والمطعونين هم من متظاهرين ضد الإغلاق احتياطًا من الفيروس، أو هم من بلطجية لندن بنسبة كبيرة، ممن يتجولون في مثل هذا الوقت بالذات في مناطق سياحية بالعاصمة، ومنها الشارع المتواجد فيه 14 مطعمًا عربيًا، وبعض المغريات، وفقا لقناة «العربية».