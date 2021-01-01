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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برسالة مكتوبة.. الزعيم الكوري الشمالي يهنئ شعبه بالعام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:14 ص
كيم جونج
كيم جونج
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هنأ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، شعبه بالسنة الجديدة في رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد، متخطيًا على ما يبدو خطابه المميز في اليوم الأول من العام، قبل المؤتمر الحزبي النادر الذي يُتوقَّع أن يُعقَد قريبًا.

وقال كيم، في رسالة نقلتها وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية: "أتمنى مخلصًا لجميع العائلات في البلاد مزيدًا من السعادة والصحة الجيدة. وفي العام الجديد أيضًا، سأعمل بجد لإحلال حقبة جديدة في وقت مبكر، تتحقق فيه مثل ورغبات شعبنا".

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه تعد هي المرة الأولى التي يرسل فيها "كيم" مثل هذه الرسالة منذ توليه لمنصبه بعد وفاة والده والزعيم الراحل "كيم جونج-إيل" أواخر عام 2011، وهذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها زعيمٌ كوريٌّ شماليٌّ تحياته إلى شعبه بعيد رأس السنة منذ عام 1995.

وأضاف الزعيم، في خطابه، "أتقدم بالشكر للشعب على ثقته الدائمة في حزبنا ودعمه حتى في الأوقات الصعبة. متعهدًا مرة أخرى بأن أظل مخلصًا دائما للشعب العظيم".

وكان "كيم" يلقي خطابًا متلفزًا في الأول من يناير في كل عام تقريبًا، لعرض خططه وتوجهات سياساته السنوية. وكان يتم مراقبة الخطاب عن كثب، بحثًا عن المؤشرات التي قد تكشف عن توجهات الدولة المنعزلة، لكنه تخطى أيضًا خطابه السنوي في أوائل العام الماضي، وألقى بدلًا منه كلمة في اجتماع للحزب عُقِد في أواخر العام الذي سبقه.

وقال مراقبون إن "كيم" قد يتخطى أيضًا الخطاب التلفزيوني لهذا العام أيضًا، لأنه قد يكون بمثابة الإلهاء عما سيعلنه في المؤتمر الحزب النادر المقرر عقده في أوائل يناير للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، حيث يُتوقع أن تكشف كوريا الشمالية في المؤتمر عن خطتها الجديدة للتنمية الاقتصادية وقد تكشف أيضًا عن خط سياستها الجديدة بشأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسط جمود الحوار النووي وفتور العلاقات بين الكوريتين.

ولم تحدد كوريا الشمالية موعدًا لانعقاد المؤتمر بعد، لكن المراقبين يقولون إنه سيعقد في الأيام المقبلة، حيث ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن المندوبين المشاركين في المؤتمر قد اجتمعوا في بيونج يانج.

كما أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن "كيم" أشاد بقصر كومسوسان للشمس، حيث ترقد جثة والده "كيم جونج-إيل" وجده مؤسس الدولة "كيم إيل-سونج"، بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقد واظب "كيم" على زيارة الضريح كل عام في الأول من يناير منذ توليه السلطة، باستثناء عام 2018، ورافقه كبار المسؤولين ومجموعة من المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر القادم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية.

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