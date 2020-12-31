مجلس السيادة السوداني يشيد بدور القوات المسلحة في تأمين الحدود

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور، بالدور الذي تضطلع به الفرقة الثانية مشاة في تأمين حدود السودان وصون ترابه، مثمنا تضحيات القوات المسلحة حفاظا على وحدة الأرض وتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان.وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان - أن تاور زار ولاية القضارف (شرق السودان)، لمؤازرة ومساندة القوات المسلحة في انتصاراتها واستردادها لأراضي سودانية علي الشريط الحدودي (مع إثيوبيا)، ومشاركتها في الاحتفالات بذكرى الاستقلال.وأكد تاور - خلال زيارته قيادة الفرقة الثانية مشاة برفقة والي القضارف سليمان علي موسى - وقوف الشعب بقوة ودعمه لقواته المسلحة، وهي تبذل النفس والنفيس من أجل حماية الوطن وتأمين استقراره.وتلقى تاور عرضا من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء حيدر الطريفي، بحضور الفريق خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات، عن الموقف الأمني في المنطقة وأداء وحدات وقطاعات الفرقة لواجباتها، وتنسيقها مع القوات النظامية الأخرى لحفظ الأمن وتفاعلها مع قضايا المواطنين.