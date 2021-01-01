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رئيس التحرير التنفيذي
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إجازات 2021 للموظفين بالقطاع الخاص

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:10 ص
القطاع الخاص
القطاع الخاص
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول إجازات 2021 للموظفين بالقطاع الخاص، وخاصة مع بداية السنة الجديدة، حيث يعتبر اليوم الجمعة هو أول أيام شهر يناير2021، ويبحث الموظفون بالقطاع الخاص عن عدد الأيام التي بها عطلة رسمية، حتى يبدوا استعدادتهم للمناسبات والخروجات مع بداية العام.


إجازات 2021 للموظفين بالقطاع الخاص


بالرغم من أن المؤسسات الآن تعمل بنظام التناوب في ظل انتشار وباء كورونا الذي يزداد يوما بعد يوم، إلا أن الموظفين يبحثون عن العطلات الرسمية، والتي من المقرر أن تصل هذا العام إلى 40 يومًا إجازة، بخلاف الإجازات الطارئة التي يحق لمجلس الوزراء تطبيقها وفقا للظروف التي يراها أمامه من أوضاع المجتمع الحالية. 

ويعتبر أول يوم عطلة رسمية في العام الجديد يوم 7 يناير عيد القيامة المجيد، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الإثنين 25 يناير، عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، عيد العمال 1 مايو، شم النسيم الذي يوافق يوم الإثنين 3 مايو، وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة، ثورة 30 يونيو، وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه الأربعة، وعيد الثورة، الذي يوافق يوم الجمعة 23 يوليو، ويوم رأس السنة الهجرية الإثنين 9 أغسطس، عيد القوات المسلحة الأربعاء 6 أكتوبر، يوم المولد النبوي الشريف، الإثنين 18 أكتوبر.


إجازات قانون العمل الجديد

يأتي هذا بالإضافة إلى الإجازة التي يقررها نظام قانون العمل الجديد الذي وضع ضوابط خاصة بالإجازة السنوية وتم تحديدها بـ 21 يوما.

وبلغ إجمالي العطلات الرسمية بالدولة والمدفوعة الأجر 19 يوما، هذا بالإضافة إلى الـ 21 الإجازة السنوية التي حددها قانون العمل الجديد لسنة 2003، فقد بلغت أيام الإجازات الرسمية 40 يوما خلال العام.


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