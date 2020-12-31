تأجيل الامتحانات بجامعة سوهاج لما بعد إجازة نصف العام

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تأجيل كل الامتحانات النظرية والعملية والشفوية، لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحة وسلامة كل منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وأضاف رئيس جامعة سوهاج أنه سوف يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، موضحًا أنه سيتم إعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقًا، مشيرًا إلى أنه على الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية إخلاؤها اعتبارًا من الخميس القادم الموافق 7 يناير 2021.