وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد على أجهزة التابلت بالمنازل، دون الحاجة للذهاب للمدارس، وذلك بعد 20 فبراير.وشدد الوزير في تصريح خاص، على أنه لا توجد امتحانات من ٢ يناير حتى ٢٠ فبراير، سواء ورقيا أو إلكترونيا، مؤكدا أن كل الامتحانات بعد إجازة منتصف العام، وفق تقدير الموقف.