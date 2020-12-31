يرغب الكثير من المواطنين في معرفة مواعيد غلق المحلات في رأس السنة وبالتحديد أصحاب المحال التجارية، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، وخاصة أن ليلة رأس السنة تشهد رواجا كبيرًا من قبل المواطنين في حركة البيع والشراء، حيث جرت عادة المصريين أن تكون الليلة مختلفة حيث يسهرون لغاية الصبح، وسط الموسيقى الصاخبة والأجواء الملونة بالزينة وضرب النار وغيرها، لكن تختلف هذه السنة عن الأعوام الماضية حيثت تم إلغاء الاحتفال بها نظرًا لما تشهده المجتمعات من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية 2021

وبعد انتشار الفيروس وازدياد حالات الإصابات عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمناقشة مصير المحلات والكافيهات والمطاعم في ظل الانتشار السريع للفيروس، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، لمواجهة الأزمة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر الجاري2020.





ونص القرار قرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية على غلق المحال والمولات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءًا في فصل الشتاء، وبينما تغلق في فصل الشتاء في تمام الحادية عشر مساًءًا، بينما يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة الخامسة فجرا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل الشتاء، والواحدة صباحا في الصيف، بينما يت غلق الورش في تمام الساعة السادسة مساء في فصل الشتاء، وفي تمام الساعة الـ7 مساء في فصل الصيف.





تطبيق غرامة فورية على المخالفين لتعليمات الحكومة





ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة.





وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري 2020، بتطبيق الغرامة الفورية من الأحد المقبل، لمن يخالف التعليمات، والتي تقدر بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.