رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:35 م
غلق المحلات
غلق المحلات
نعمات مدحت
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة مواعيد غلق المحلات في رأس السنة وبالتحديد أصحاب المحال التجارية، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، وخاصة أن ليلة رأس السنة تشهد رواجا كبيرًا من قبل المواطنين في حركة البيع والشراء، حيث جرت عادة المصريين أن تكون الليلة مختلفة حيث يسهرون لغاية الصبح، وسط الموسيقى الصاخبة والأجواء الملونة بالزينة وضرب النار وغيرها، لكن تختلف هذه السنة عن الأعوام الماضية حيثت تم إلغاء الاحتفال بها نظرًا لما تشهده المجتمعات من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية 2021

وبعد انتشار الفيروس وازدياد حالات الإصابات عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمناقشة مصير المحلات والكافيهات والمطاعم في ظل الانتشار السريع للفيروس، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، لمواجهة الأزمة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر الجاري2020.

ونص القرار قرار الذي أصدره وزير التنمية المحلية على  غلق المحال والمولات التجارية في تمام الساعة العاشرة  مساءًا في فصل  الشتاء، وبينما تغلق في فصل الشتاء في تمام الحادية عشر مساًءًا، بينما يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة الخامسة فجرا وحتى الثانية عشر بعد  منتصف الليل الشتاء، والواحدة صباحا في الصيف، بينما يت غلق الورش في تمام الساعة السادسة  مساء في فصل الشتاء، وفي تمام  الساعة الـ7 مساء في فصل الصيف.

تطبيق غرامة فورية على المخالفين لتعليمات الحكومة


ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة.

وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري 2020، بتطبيق الغرامة الفورية من الأحد المقبل، لمن يخالف التعليمات، والتي تقدر بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.
 
اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة