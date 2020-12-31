كيف تدعم الدولة أبناءها من العالقين في الخارج وقت تفشى كورونا؟

عودة المصريين العالقين

وزارة السياحة

العودة من جديد

منذ شهر ونصف تقريبًا توجهت "إيمان عبدالرحمن" إلى المملكة العربية السعودية وطفلها لزيارة زوجها المقيم هناك لطبيعة عمله، وبعد انتهاء مدة الزيارة توجهت للمطار للعودة إلى مصر، في ظل ظروف استثنائية لتفشى فيروس كورونا.تقول إيمان: "توجهت إلى المطار واكتشفت اني نسيت "باسبور" طفلتي في المنزل، فاضطررت لتأجيل السفر لليوم التالي، وعندما كان موعد الذهاب فوجئنا بأن الرحلة تم إلغاؤها وتم تعليق السفر لمدة أسبوع تقريبًا فلم يكن سوى الانتظار".وتضافرت جهود عدد من الوزارات لحل أزمة العالقين في الخارج بعد توقف حركة الطيران في عدد من الدول نتيجة لتفشى الموجة الثانية، والتي يصفها الأطباء بأنها الأشد والأكثر شراسة، لتقف الدولة بجوار أبناءها كعادتها بالدعم الكامل والمسانده حتى العوده إلى بر أرض الوطن.شهدت الايام الأخيرة لشهر ديسمبر من العام الجاري تعليق الطيران كإجراء احترازي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنها الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لتعود مشكلة المصريين العالقين في الخارج للظهور مرة أخرى وتبدأ جهود الدولة لحلها.وبدأت وزارة الهجرة مخاطبة شركات المصريين بالخارج لمحاولة حصر أعدادهم التى بلغت 1774 في الإمارات العربية، نحو 700 في دول أخرى، ممن تقدموا بالشكوى للوزارة لحل مشكلة عودتهم.تم تفعّيل غرفة عمليات لمتابعة العالقين، تخصيص بريد إلكتروني، ارقام للتواصل من خلال واتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، ومن خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين.وناشدت الوزارة النوادي المصرية بدولة الإمارات بضرورة التكاتف لمساعدة العالقين، دعتهم للمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، من أجل تقديم المساعدة والعون للمصريين في الإمارات خلال تلك الفترة، وحتى تفتح الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021 وفقًا لما اعلنته السلطات الكويتية.ووفرت الوزارة إقامات لنحو 686 مصري من العالقين بالإمارات الراغبين في التوجه للكويت، منهم 300 بدار إقامة مع توفير وجبات طعام، 386 آخرين بفنادق في إماراتي دبي والشارقة، وبتعاون وزارة الهجرة مع مع مؤسسة مصر الخير تم توفير إقامات لـ 600 مواطن بفنادق، وفرت دار لاستقبال 300 مصري، مع توفير وجبات الطعام.خصصت وزارة السياحة خطا ساخنا برقم 19654 لتلقي استفسارات وشكاوى العالقين في الخارج والعمل على حلها مع شركات السياحة، وخاطبت الوزارة شركات سفر المصريين للخارج، لتعديل رحلاتهم وجدولتها عقب إعادة فتح الطيران الكويتي، لتسهيل الإجراءت للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات.أعلنت سلطنة عمان استئناف رحلات الطيران لتعود رحلات مصر للطيران بين القاهرة ومسقط اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، مع ضرورة التزام المغادرين من مسقط إلى القاهرة والمسافرين من القاهرة ضرورة شهادة فحص (PCR)، للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.وأعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة فتح الطيران للمواطنين الراغبين في معادة المملكة فقط، عادت رحلات مصر للطيران من جديد بالمصريين إلى القاهرة بداية من 29 ديسمبر 2020 وذلك وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.ونجحت وزارة الهجرة في جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى الكويت العالقين بالامارات، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية، حيث تم إخطار 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول عليه التواصل بالخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، من خلال الإبلاغ باسمه "ثلاثي"، وَمسئول الشركة التي حجز بها، ورقَم جواز سفره، وتاريخ سفره القديم، وسوف يتم العمل على تحديد موعد جديد للسفر.