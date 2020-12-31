تخضع للعزل المنزلي.. إصابة نجوى إبراهيم بكورونا

أصيبت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بفيروس كورونا المستجد وتخضع نجوى إبراهيم حاليا للعزل المنزلي مع باتخاذ جميع التدابير الاحترازية المعلن.وكانت نجوى إبراهيم قد شعرت بأعراض بسيطة قامت على إثرها بعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، ثم قامت بعمل مسحة الـ "pcr" التي أكدت إصابتها، حاليا لبروتوكول وزارة الصحة ويرافقها أحد الممرضين.يأتي ذلك عقب إصابة الإعلامي وائل الإبراشي والذي يشاركها في تقديم برنامج التاسعة مساء على شاشة التلفزيون المصري