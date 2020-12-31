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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الونش يبدي موافقة مبدئية على عرض أهلي جدة للرحيل عن الزمالك (خاص)
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:48 م
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أبدى محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، مرونة في رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووصل عرض
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