«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على جاهزية مستشفيات أسيوط الجامعية؛ لمواجهة أي زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للأفراد المصابين من المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وأسرهم أيضًا، وكذلك للحالات التي تستدعي من الطلاب المرضى المحولين من قبل مستشفيات وزارة الصحة.جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر ديسمبر 2020، وذلك بمشاركة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية، مؤكدًا على وجود مخزون كافي من الأدوات والمستلزمات الطبية واللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية، وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل.وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى إصداره توجيهات لتخفيض نسبة المترددين على العيادات الخارجية إلى ثلث الطاقة الاستيعابية لكل عيادة، وذلك لمنع التزاحم والتكدس بها، إلى جانب قصر الخدمة الداخلية بالأقسام الطبية على مرضى عمليات قوائم الانتظار وأصحاب التعاقدات.ومن جانبه، قال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه حاليًا جارٍ العمل بالمرحلة الأولى من خطة مستشفيات جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا، والمتأهبة لاستقبال المصابين من منتسبى الجامعة، وأسرهم وحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، والتي تشمل تخصيص 18 غرفة فرز بالاستقبال العام، و82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، و6 أسرة للمصابين تحت سن 15 سنة بمستشفى الأطفال والمقرر زيادتها إلى 53 سرير فرز، لأخذ العينات والمسحات بالاستقبال العام، و114 سريرًا بالمستشفى الجامعي، ومضاعفة عدد الأسرة بمستشفى الأطفال لتصل إلى 18 سريرًا.ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة استعدادات للمرحلة الثالثة، في حالة تزايد الأعداد، والمقرر فيها أن تصل أسرة العناية المركزة فقط إلى 60 سريرًا.