القبض على هارب من الإعدام فى الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من حكم قضائى بالإعدام في قضية قتل عمد، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اختباء (عاطل له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.