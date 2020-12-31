التعليم: إعلان حلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار كورونا اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس ٣١ ديسمبر الساعة الـ٣ عصرا، لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.وشدد خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن الوزارة سوف تقدم حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.