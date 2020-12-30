حبس سائق وعاطلين لحيازتهم مخدر الإستروكس بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بحبس سائق وعاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس بمنطقة الأميرية.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "عرابي. م" سائق، و"طه. ع"، و"فارس. م" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٥٠٠ جرام بمنطقة الأميرية.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبط سائق وعاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.