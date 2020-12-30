التحالف العربي يدمر «درون» استهدفت قصر المعاشيق الرئاسي بعدن

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من تدمير واسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشا الحوثي الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.وأضاف العميد المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن اليوم، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية ميليشا الحوثي المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية.وأكد المالكي أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن الشقيق عبر محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم كافة تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.