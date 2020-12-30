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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:24 م
حريق بمخزن بلاستيك
حريق بمخزن بلاستيك
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شب مساء اليوم حريق بمخزن للبلاستيك بطريق طلخا شربين وسط محاولات من قوات الحماية المدنية بالدقهلية للسيطرة عليه قبل امتداده للمبانى المجاورة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمخزن للبلاستيك على طريق طلخا شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف ومسئولو مجلس مدينة طلخا لمكان البلاغ، وتبين أنه شب بمخزن للبلاستيك بجوار مخزن السلاب للأدوات الصحية بجوار مصنع عقل بطريق طلخا شربين وسط محاولات من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه قبل امتداده للمبانى المجاورة.

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