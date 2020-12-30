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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اليمنى: أعمال الحوثيين لن تثنى الحكومة عن ممارسة مهامها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:45 م
عبد ربه منصور هادي
عبد ربه منصور هادي
محمد عمر
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أكد ‏الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أن أعمال الحوثيين الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها.

ودعا ‏الرئيس اليمني في بيان له ردًا على هجوم عدن، الحكومة لممارسة مهامها بوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن.

وأدانت مصر في وقت سابق اليوم استهداف مطار عدن بالجمهورية أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وأكدت مصر مجددًا على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، وتُشدد على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.

وأعربت مصر عن تضامنها مع اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

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