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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمة بالشروع في قتل والدة طليقها بالمرج للجنايات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:44 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، بإحالة المتهمة بالشروع في قتل والده طليقها بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة إسلام. ع ربة منزل قامت بالتعدى على والدة طليقها بسلاح أبيض سكين، مما أسفرت عن إصابتها بجروح بالغة بعد مشاجرة نشبت بينهم لرفض المجنى عليها اخبارها بمحل سكن طليقها وأولادها.

فيما أقرت المجنى عليها بأن المتهمة حضرت لتهديدها بالقتل إذا لم أخبرها بمحل سكن نجلى، وطلبت منها اللجوء للقانون لأخذ حقوقها من نجلى لكنها تشاجرت معى وتعدت على بالسلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد تفيد بوصول ع.م مصابة بطعن بسلاح أبيض وبسؤالها أقرت بأن طليقه نجلها من قامت بالتعدى عليها وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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