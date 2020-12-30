رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطباء ألمانيا يتوقعون تنامي الاستعداد لأخذ تطعيم كورونا في الشهور المقبلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:52 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
طباعة
أشارت توقعات كلاوس راينهارت، رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، إلى تنامي الاستعداد لأخذ تطعيم كورونا خلال الشهور المقبلة.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة اليوم الأربعاء، قال راينهارت:" فقدت الجائحة رعبها بالنسبة للذين تم تطعيمهم وأصبحوا يشعرون بحالة أفضل الآن وصاروا أكثر استرخاء، وسيكون هذا أمرا معديا ولكن بالمعنى الإيجابي".

وأعرب راينهارت عن اعتقاده بأن تحقيق ما يُعْرَف بمناعة القطيع يتطلب أن يبلغ معدل التطعيم ما يتراوح بين 65 إلى 70%.

ونصح راينهارت باستمرار تفعيل التعليمات الخاصة بالتباعد المكاني والنظافة الصحية " فطالما أن كل واحد يرغب في التطعيم لن يمكنه الحصول على اللقاح، فلابد من الاستمرار في الالتزام بقواعد الحماية وحتى من قِبَل من تم تلقيحهم أيضا".

في الوقت نفسه، رأى راينهارت أن هناك احتمالا كبيرا في ان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لم يعودوا معديين غير أنه لم يستبعد استمرار وجود مخاطر متبقية " ويتعين علينا اكتساب المزيد من الشواهد العلمية في هذا الصدد".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية