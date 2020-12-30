ضبط 9462 سائقا خالفوا ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9462 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 332 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 836 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.