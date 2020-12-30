مقتل 10 من «طالبان» في غارات جوية غرب أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن سلاح الجو الأفغاني نفذ أولي غاراته الجوية الليلية بعد أشهر من التدريب من قبل القوات الأمريكية والدولية، والتي أسفرت عن مقتل 10 على الأقل من مسلحي حركة طالبان في ضواحي إقليم فرح غرب أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.وأضافت الدفاع الأفغانية أن ثلاثة من مسلحي طالبان أصيبوا، فيما كان سلاح الجو الأفغاني يستهدف هؤلاء المسلحين، بينما كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطني.ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن اعتقال عشرة أشخاص، بسبب اتهامات تتعلق بالتعاون مع طالبان في إقليم باروان.وأضاف البيان: أنه تم اعتقال الأشخاص العشرة في عملية تطهير مشتركة، تم تنفيذها من قبل فيلق كابول رقم 111 ومديرية الأمن الوطني والشرطة الوطنية الأفغانية.