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مصر

2.55 % انخفاضًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)إلى 96.45 خلال شهر أكتوبر 2020 (أولـي) مقابل 98.97 خلال شهر سبتمبر 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.55٪.

وعن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلـغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 98.18 خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020، حيث بلغ 92.11 بارتفاع قدره 6.59% وذلك بسبب زيادة المبيعات.

وبلـغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 83.66 خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020 حيث بلغ 80.74 بارتفاع قدره 3.61٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الاسمنت.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلـغ الرقـم القياسي لصناعة المشروبات 150.19خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020 حيث بلغ 187.49 بانخفاض قدره 19.90٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

كما بلـغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 107.84 خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020 حيث بلغ 110.80 بنسبة انخفاض قدرها 2.67% وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج والاعتماد على تواجد المخزون.

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