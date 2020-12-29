البرلماني الليبي يحذر من حرب جديدة بالبلاد تهدد أمن المنطقة

حذر البرلمان الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، من اندلاع حرب جديدة في ليبيا ستهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، في بيان مساء اليوم، إن الوقت حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير في ليبيا.وعبرت لجنة الشؤون الخارجية عن إدانة البرلمان للتصعيد وحذرت من الانجرار لدعوات الاقتتال.وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى القواعد التي تسيطر عليها في ليبيا كما تحشد عسكريا حول منطقة سرت والجفرة في ظل تقدم المفاوضات السياسية والعسكرية التي ستنهي الوجود الأجنبي في ليبيا وعلى رأسه العدوان التركي.