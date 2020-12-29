موريتانيا: 13989 حالة إجمالي إصابات كورونا في البلاد
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:05 م
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 211 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 262 مصابا ووفاة 4 أشخاص.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس (كوفيد-19) بلغ 13 ألفا و989 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 10 آلاف و821 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 330 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس (كوفيد-19) بلغ 13 ألفا و989 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 10 آلاف و821 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 330 حالة.