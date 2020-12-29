موريتانيا: 13989 حالة إجمالي إصابات كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 211 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 262 مصابا ووفاة 4 أشخاص.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس (كوفيد-19) بلغ 13 ألفا و989 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 10 آلاف و821 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 330 حالة.