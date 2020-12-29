رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غرامة فورية 50 جنيهًا.. موعد بدء تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:18 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
طباعة
بعد ان أعلنت رئاسة الوزراء تغريم من يخالف قرار ارتداء الكمامة بـ50 جنيهًا، بحث كتيرون عن موعد تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

يهمك أيضًا | حقيقة فيديو حظر حركة المواطنين بسبب كورونا

ومن المتعارف في مصر والعالم أجمع إقامة الحفلات والمراسم الدينية الخاصة بالإخوة المسيحيين بجميع البلدان بعد صيام دام طويلا لهم فيشعرون بهذا الاحتفال بالفرحة والبهجة والسرور في احتفالات رأس السنة، لكن جاء وباء فيروس كورونا المستجد ليعكر صفو إخوتنا المسيحيين في العالم كله خاصة المصريين بعد سنة مرت بحزن وأسى على جميع المصريين بين الإصابات والوفيات في صفوف المواطنين المصريين.

أماكن يجب ارتداء الكمامات بها:

وعلى جميع المواطنين يجب معرفة الأماكن التي يجب ارتداء الكمامات بها ومنها: "جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة - الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها - الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور - المنشآت الحكومية - دور العبادة - البنوك - الشركات - الجمعيات - المحال - المراكز التجارية «المولات» - السينمات - المسارح - الدور الثقافية - الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب - الأسواق - مقار المدارس والمعاهد والجامعات - فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار»... وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير".

موعد بدء تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة

وأعلنت رئاسة الوزراء أمس واليوم عن عدة قرارات فورية يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليخرج لنا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بقرار بدء تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة من يوم الأحد 3 يناير 2021 من العام الجديد، بغرامة فورية 50 جنيها على المخالفين من المواطنين في عدم ارتداء الكمامة وفي حالة الامتناع عن سداد الغرامة سيتم تحويل المتغرم للنيابة العامة، وعلى من تطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«الرئاسة»: المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 18 مليون مواطن

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس