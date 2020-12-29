غرامة فورية 50 جنيهًا.. موعد بدء تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة

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ومن المتعارف في مصر والعالم أجمع إقامة الحفلات والمراسم الدينية الخاصة بالإخوة المسيحيين بجميع البلدان بعد صيام دام طويلا لهم فيشعرون بهذا الاحتفال بالفرحة والبهجة والسرور في احتفالات رأس السنة، لكن جاء وباء فيروس كورونا المستجد ليعكر صفو إخوتنا المسيحيين في العالم كله خاصة المصريين بعد سنة مرت بحزن وأسى على جميع المصريين بين الإصابات والوفيات في صفوف المواطنين المصريين.

أماكن يجب ارتداء الكمامات بها:

موعد بدء تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة

وعلى جميع المواطنين يجب معرفة الأماكن التي يجب ارتداء الكمامات بها ومنها: "جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة - الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها - الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور - المنشآت الحكومية - دور العبادة - البنوك - الشركات - الجمعيات - المحال - المراكز التجارية «المولات» - السينمات - المسارح - الدور الثقافية - الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب - الأسواق - مقار المدارس والمعاهد والجامعات - فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار»... وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير".وأعلنت رئاسة الوزراء أمس واليوم عن عدة قرارات فورية يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليخرج لنا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بقرار بدء تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة من يوم الأحد 3 يناير 2021 من العام الجديد، بغرامة فورية 50 جنيها على المخالفين من المواطنين في عدم ارتداء الكمامة وفي حالة الامتناع عن سداد الغرامة سيتم تحويل المتغرم للنيابة العامة، وعلى من تطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه.