ننشر نتائج انتخابات نموذج محاكاة برلمان الشباب بمطروح

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج الفرز الإلكترونية لانتخابات أولى نماذج المحاكاة السياسية لبرلمان الشباب بمطروح ممثلة في نموذج مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة وذلك بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت على مدار يومين.وقال إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح لـ"الدستور"، إن إجمالي الأصوات في المقعد الفردي 89 صوت والأصوات الصحيحة 89 صوت والأصوات الباطلة، صوت بينما بلغ اجمالي الأصوات علي مقاعد القائمة 89 صوتا والأصوات الصحيحة 87 صوتا والأصوات الباطلة 2 صوت.وأضاف أن نتائج مقاعد الفردي في الدائرة الأولى بمحافظة مطروح جاءت بفوز المرشح أحمد حمدي غيث وحصوله على 46 صوتا، مشيرا إلى أن حصل المرشح عبدالعزيز عبدالرحمن جبريل على 38 صوت وريهام أحمد الأزهري على 5 أصوات، مؤكدا أن نتائج مقاعد القائمة جاءت بفوز العاصمة الإدارية وحصولها على 49 صوت بينما حصلت العلمين الجديدة على 38 صوتا.وأشار إلى أن ذلك جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف خالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح.