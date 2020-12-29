انتهاء التصويت بانتخابات نموذج محاكاة برلمان الشباب بمطروح

قال إسلام السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم الانتهاء من التصويت في اليوم الثاني لانتخابات أولى نماذج المحاكاة السياسية لبرلمان الشباب بمطروح ممثلة في نموذج مجلس النواب بنظامي الفردي والقائمة، والتي استمرت علي مدار يومين.وأوضح، لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد الأصوات في اليومين الأول والثاني بلغ 89 صوتًا "51 صوتًا في إدارة شباب مطروح، 33 صوتًا في إدارة شباب سيوة، و5 أصوات في إدارة شباب الضبعة".وأكد أن عدد من قاموا بالتسجيل في الاستمارة الإليكترونية علي موقع وزارة الشباب والرياضة بمطروح للمشاركة في انتخابات البرلمان 121 شابًا وفتاة علي مستوي المحافظة، مشيرًا إلي أن جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتحت إشراف خالد عبدالحميد، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح.