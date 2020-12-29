من موسكو.. تركيا تغازل الاتحاد الأوروبى والناتو

خففت تركيا خطابها تجاه أوروبا والناتو، فيما اعتبر نوعًا من الغزل السياسي، وذلك في مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء.اعتبر وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي، أن العلاقات التركية مع روسيا ليست بديلًا عن علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.وجاءت تصريحاته بعد أن فرضت الولايات المتحدة العضو في حلف شمال الأطلسي عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400، وإعداد الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية بسبب خلاف تركيا مع اليونان وقبرص على حقوق في مياه البحر المتوسط.