«غريمة أردوغان» تصف نظامه بـ«المسخ»

أكدت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى، أنه لن تكون هناك أي بركة أو خير في تركيا، مادام النظام الحاكم نظام المسخ مازال يدير البلاد.وأضافت المرأة الحديدية، أن من يحكمون تركيا عليهم التحلي بالأخلاق والعدالة والصدق، خاصة أن كل ما يهم نظام أردوغان هو الاستمرار فى السلطة بأي ثمن.