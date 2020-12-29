1013 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة- في بيان حول الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تماثل 1487 حالة للشفاء من كورونا.