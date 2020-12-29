في زمن كورونا.. إجراءات الكنائس لاستقبال رأس السنة

تستعد الكنائس المصرية المختلفة، الخميس، للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، والذي يحل في 31 ديسمبر الجاري، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والايبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام بالكنائس تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح لـ«الدستور»، إن احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنيسة الأرثوذكسية، تقتصر على كهنة الكنيسة فقط و5 شمامسة دون حضور شعبي.فيما أعلنت إيبارشية الوادي الجديد، عن ترتيبات الإيبارشية لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، في بيان لها، إنه «إنه تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي».كما أعلنت إيبارشية أخميم، ترتيبات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وقال الأنبا بسادة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه «تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس، واقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة وقليل من الشمامسة دون حضور شعبي، مضيفا تستمر القداسات بنسبة 25 % مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأكاليل فتتم بحضور 2 كهنة و40 شخصًا».وفي سياق متصل أعلنت إيبارشية مطاي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات احتفالات الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وقالت في بيان لها، «تقتصر احتفالات رأس السنة على صلاة تسبحة كيهك حتى التاسعة مساءً، على أن يقام صلاة القداس الإلهي صباح يوم الجمعة 1 يناير، مضيفة أنه بالنسبة لقداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس، أن يكون الحضور بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة».و أعلن الأنبا باخوم، أسقف سوهاج، عن ترتيبات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وقال في بيان له: «إنه سيتم إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الإيبارشية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتابع لن يسمح بمشاركة الشعب في قداسي عيد الميلاد المجيد وقداس عيد الغطاس المجيد ويقتصر على الآباء الكهنة فقط».وفي الكنيسة الأسقفية قرر المطران منير حنا، مطران الكنيسة الإنجليكانية بمصر، تعليق احتفالات الكنيسة الأسقفية برأس السنة الميلادية بسبب جائحة كورونا المستجد.وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن إمكانية إقامة أكثر من قداس في رأس السنة الميلادية، وقال الأنبا كيرلس وليم مُطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إنه خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية يمكن إقامة أكثر من قداس حتى يتسنى توزيع شعب الرعية إلى مجموعات حفاظًا على التباعد الاجتماعي، مع التضحية بإقامة الحفلات خاصة أن الدولة قد أمرت بمنعها تمامًا، مُختتمًا: «نسأل الله أن يحمينا من شر الوباء، وأن يبعد هذا الشبح عن العالم بأسره، وأن يشفي كل مريض، وأن يعوض كل من له تعب من أطباء وأطقم تمريض وصيادلة، وكل العاملين فى هذا المجال نعمة وبركة».