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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«أمن القاهرة» يشن حملة لضبط مرتكبي جرائم السرقة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة على مستوى قطاعات العاصمة.

وأسفرت الحملات برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3 أشخاص عقب قيامهم بسرقة "توكتوك" من أسفل أحد العقارات، وبحوزتهم مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المركبة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع مركبة "التوكتوك" لدى عميلين لهم"مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان".

تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على مركبة "التوكتوك" مع علمهما بأنها من واقعة سرقة، وقيامهما بإعادة التصرف فيها بالبيع لدى عمليهما مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته المركبة المستولى عليها.

كما تم ضبط عاطل عقب قيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح ناري "طبنجة صوت"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد استخدامه فى وقائع سرقة المواطنين، منتحلًا صفة رجل شرطة وارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، ووتم بإرشاد ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه وضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميله "صاحب محل هواتف محمول".

كما أسفرت الحملة عن ضبط عاطل بحوزته "زردية، مفك" حال شروعه فى سرقة بطارية من داخل سيارة بأسلوب الضغط على "الكبوت" بإستخدام الأدوات المضبوطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة و3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية"، وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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