«سعفان»: تعيين 232 شابًا بشركات القطاع الخاص في أسوان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 232 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1177 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.وقال «سعفان»، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.