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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية أبوتيج: قصر صلوات العيد على الكهنة فقط

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:25 م
الأنبا أندراوس،
الأنبا أندراوس، مطران الكنيسة القبطية
تريزة شنودة
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أعلن الأنبا أندراوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج وتوابعها، تعليق خدمات مدارس الأحد والاجتماعات الروحية بكل أنواعها وجميع الأنشطة الكنسية؛ نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا.

وأشار أندراوس، في بيان الاثنين، إلى أن قداسات عيد الميلاد وعيد القداس ستقتصر على الكهنة، فقط، و5 من شمامسة الكنائس.

وتابع أنه "سيتم إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد والغطاس بما فيها استقبال المهنئين على كافة المستويات الرسمية والشعبية".

تأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إيبارشية أبوتيج بأسيوط، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

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